„Klares Ziel“: Ex-Rapidler Kühn will ins DFB-Team

Nicolas Kühn hat nach seinem starken Saison-Einstand bei Celtic Glasgow Ambitionen auf den Sprung ins deutsche A-Team geäußert.

„Das ist immer noch das klare Ziel: Ich möchte irgendwann mal in die Nationalmannschaft“, sagte der 24 Jahre alte Rechtsaußen dem kicker. Kühn, der zuvor unter anderem in der Jugend von RB Leipzig und der Reserve von Bayern München gespielt hatte, war im Januar von Rapid Wien zu Celtic gewechselt. In den ersten drei Pflichtspielen der Saison traf Kühn dreimal, beim 4:3-Testsieg gegen ManCity war er zweimal erfolgreich.

„Im Moment bin ich einfach froh, dass es so gut klappt“, sagte Kühn, der sich auf dem rechten Flügel einen Stammplatz erkämpft hat: „Ich weiß, welche Qualitäten ich habe und dass ich mich gegen jeden durchsetzen kann, wenn ich die auf den Platz bringe.“

Erstes großes Ziel erreicht

Mit dem schottischen Meister Celtic ist Kühn für die Champions League qualifiziert. „Die Champions League ist ein großes Ziel, das habe ich jetzt erreicht“, sagte Kühn. Das andere große Ziel ist eben das DFB-Team – von der U15 bis U20 lief Kühn bereits im Nationaltrikot auf.

Wie es über Umwege ins deutsche A-Team geht, hatte Robin Gosens vorgemacht. Der Linksverteidiger war ohne Profierfahrung in Deutschland bei Atalanta Bergamo bis ins Nationalteam vorgedrungen. Kühn hat immerhin bereits 27 Spiele in der 2. Bundesliga für Erzgebirge Aue (2021/22) bestritten.

