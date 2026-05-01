„Klassenkampf“ im letzten OÖ-Derby zwischen Ried & Blau-Weiß

Die SV Ried kann sich ebenso wie die WSG Tirol und der SCR Altach in der drittletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga den Klassenerhalt sichern. Mit einem Heimerfolg am Samstag gegen Blau-Weiß Linz ist die SVR, die sechs Punkte Vorsprung auf Schlusslicht WAC hat, durch. Die Linzer wiederum brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt, um Wolfsberg auf Distanz zu halten.

Ried verlor zuletzt in Tirol 0:1. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist aber komfortabel, die Tabellenführung zudem durch zwei Zähler vorerst abgesichert. Bei drei weiteren Punkten bleibt die Truppe von Maximilian Senft nicht nur Erster, sondern kann die Planungen für die kommende Bundesliga-Saison anwerfen. „Wir haben uns über 29 Runden die Chance erarbeitet, das Saisonziel frühzeitig vor heimischem Publikum in einem Derby zu fixieren. Diese Ausgangslage ist besonders und setzt noch einmal wichtige Energiereserven frei“, sagte Senft, der weiter auf Philipp Pomer zählen kann. Der Routinier verlängerte bis 2029. Im Derby fehlen werden die verletzten Offensivkräfte Evan Eghosa und Antonio Van Wyk.

Ried vs. Blau-Weiß Linz am Samstag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Blau-Weiß will indes seinen Erfolgslauf fortsetzen. Die Linzer haben in den letzten vier Partien dreimal gewonnen und zehn Zähler eingesackt. Zuletzt gelangen zwei überzeugende 3:0-Siege gegen Wolfsberg und Altach. Die Folge ist, dass die Truppe von Coach Michael Köllner die rote Laterne an die Kärntner abtrat. „Wir wollen an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und im Innviertel auf jeden Fall punkten“, sagte Köllner, der neben den verletzten Thomas Goiginger und Anderson auch auf den erkrankten Verteidiger Elias Bakatukanda verzichten muss.

(APA)/Beitragsbild: GEPA