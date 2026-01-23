Klassiker auf der Streif: Die Startliste zur Hahnenkamm-Abfahrt

Eingebettet zwischen Super-G und Slalom steigt am Samstag (11:30 Uhr) mit der traditionellen Hahnenkamm-Abfahrt ein Jahreshighlight im Ski-Kalender.

Freitag-Gewinner Marco Odermatt bildet mit Giovanni Franzoni und Franjo von Allmen die Riege der Topfavoriten, aus österreichischer Sicht will vor allem Vincent Kriechmayr dagegenhalten.

Eröffnet wird das Rennen vom Italiener Mattia Casse, gefolgt von seinem Landsmann und Mitfavoriten Giovanni Franzoni.

Stefan Babinsky ist mit Startnummer fünf der erste ÖSV-Läufer. Routinier Dominik Paris startet mit der Nummer 11, direkt vor Super-G-Sieger Marco Odermatt (12). Darauf folgen Franjo von Allmen (13), Nils Allegre (14) und Vincent Kriechmayr (15).

Die weiteren Österreicher starten wie folgt: Daniel Hemetsberger (16), Raphael Haaser (31), Stefan Rieser (44), Andreas Ploier (47), Vincent Wieser (49) und Manuel Traniger (53).

(Red./APA) / Bild: GEPA