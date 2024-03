Klatsche im Rückspiel: Freiburg und Gregoritsch gehen bei West Ham unter

Auch ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch hat das Europa-League-Aus des SC Freiburg im Achtelfinale gegen West Ham United nicht verhindern können.

Nach dem 1:0-Heimsieg im Hinspiel durch den rot-weiß-roten Goldtorschützen kassierte der deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag beim Premier-League-Club in London eine verdiente 0:5 (0:2)-Klatsche. Gregoritsch wurde in der Halbzeitpause eingewechselt, Junior Adamu und Philipp Lienhart saßen auf der Bank.

Die Freiburger von Trainer Christian Streich begannen im Londoner Olympiastadion mit der exakt gleichen Aufstellung wie im Hinspiel.

Kudus mit Doppelpack und Hocker-Jubel

Es dauerte aber nur neun Minuten, bis Lucas Paqueta bei einem Eckball richtig stand und den Ball über die Linie drückte. Jarrod Bowen (32.), Aaron Cresswell (52.) und Mohammed Kudus mit einem Solo über das halbe Spielfeld (77.) sowie einem Distanzschuss (85.) sorgten für klare Verhältnisse für den Conference-League-Champion.

Für eine kuriose Szene sorgte West-Ham-Torschütze Kudus nach seinem Treffer zum 4:0. Der Angreifer schnappte sich wie einst David Alaba bei Real Madrid einen Hocker und setzte sich anschließend auf diesen vor die Fankurve.

Auf den Spuren von Alaba: Kudus feiert Tor gegen Freiburg mit Hocker

(APA)/Bild: Imago