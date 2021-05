Klaus Schmidt nach dem Klassenerhalt: „Es waren piekfeine drei Wochen“

Klaus Schmidt über seine Zukunft: „Ich möchte bleiben, ganz klar, heute ist wichtig, dass wir die Liga gehalten haben“

Der TSV Prolactal Hartberg schlägt den FC Flyeralarm Admira mit 2:0. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

TSV Prolactal Hartberg – FC Flyeralarm Admira, 2:0 (1:0)

Schiedsrichter: Stefan Ebner

Markus Schopp (Trainer TSV Prolactal Hartberg):

…nach dem Spiel: „Es freut mich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, wir sind in der Position um den internationalen Startplatz, das ist für uns in Hartberg was Riesengroßes. Trotz der Quali-Gruppe haben wir eine ganz tolle Saison gespielt.“

…vor dem Spiel: „Wir spielen eine Saison, die für mich okay ist, dass wir aus unseren Möglichkeiten ein bisschen mehr rausholen können, ist klar, das können andere Mannschaften aber auch.“

Klaus Schmidt (Trainer FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel und dem Klassenerhalt: „Eine Niederlage ist nie schön. Ich habe das Glück gehabt nochmal zur Mannschaft zurückzukommen, die ein enormes Herz hat. Im Vorstand haben Leute ihre Dinge eingesehen, die sie voriges Jahr gemacht haben und mich ins Boot zurückgeholt. Das macht mich stolz, dass wir die Burschen auf Spannung gehabt haben. Wir haben versucht die Liga zu halten, das war meine Mission und die ist mit heute erfüllt, großer Dank an die Mannschaft, die sich dagegengestemmt hat und zusammengerückt ist. Es waren piekfeine drei Wochen. Es hat wieder einmal funktioniert, das macht mich natürlich stolz, es war die Arbeit des Teams. Was dann morgen ist, schauen wir, Game 4 Kapfenberg gegen Gmunden, da bin ich dabei und was am Montag ist, schauen wir. Wenn mir der Verein nicht am Herzen liegen würde, dann hätte ich die Geschichte nicht angenommen, ich möchte bleiben, ganz klar. Heute ist wichtig, dass wir die Liga gehalten haben.“

Andreas Leitner (Tormann FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel und dem Klassenerhalt: „Jetzt nach dem Spiel ist es nur pure Erleichterung, dass wir es wieder geschafft haben. Ein paar Kilo Last sind abgefallen, es war nicht zu erwarten, dass wir es vor dem letzten Spieltag erledigen. Damir Buric hat uns auf einen guten Weg gebracht, den Klaus Schmidt mit uns phänomenal beendet hat. Ich würde natürlich sehr gerne mit ihm weiterarbeiten. Ich glaube, das hätte er sich auch verdient. Auch seine erste Amtszeit war gar nicht so schlecht, das verschwindet ein bisschen. Wir können gut mit ihm und er kann gut mit uns. Wenn man so einen Erfolg mit einem Trainer feiert, dann möchte man natürlich weiterarbeiten. Die Mannschaft und Trainer Klaus Schmidt passen gut zusammen. Der Mythos (Die Admira ist ‚unabsteigbar‘, Anm.), den wir heute Gott sei Dank weiterführen können (…) ich bin extrem stolz auf die ganze Truppe.“

Toni Pfeffer (Sky Experte):

…über die Admira und Klaus Schmidt: „Man darf nicht unterschätzen, wenn man sehr oft in dieser Lage gewesen ist, dann hat man eine gewisse Erfahrung darin. Klaus Schmidt ist eindeutig der richtige Mann. Er hätte mehr verlieren können als gewinnen und hat es trotzdem gemacht. Er ist einer, der mit vollem Herz dabei ist und darum kann man ihn nicht ziehen lassen, wenn er so erfolgreich ist.“

…über das Gerücht, dass Andreas Herzog Admira-Trainer werden könnte: „Wenn er nicht bald einen Trainerposten annimmt, dann bezweifle ich, dass er es überhaupt noch irgendwann einmal macht, er ist auch schon über 50, jetzt muss man dann schon einmal Vereinstrainer sein, war er noch nie und warum nicht diese Möglichkeit nutzen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Admira: „Der entscheidende Moment war, dass Felix Magath sich selbst abberufen hat, da hat man dann eine gewisse Erleichterung im Verein gespürt, dass der große Zampano nicht mehr da ist. Franz Wohlfahrt hat die Entscheidung durchgedrückt, dass man Klaus Schmidt zurückgeholt hat. Das dürfte den Ausschlag gegeben haben.“

…über die Zukunft von Trainer Klaus Schmidt bei der Admira: „Die Fakten sprechen für Klaus Schmidt.“