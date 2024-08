Klauß nach Hinspielsieg bei Trabzon: „Sehr gute Ausgangslage“

Nach dem 1:0-Hinspielerfolg bei Trabzonspor hat der SK Rapid gute Chancen auf das Erreichen des Europa-League-Playoffs.

Neben einer offensiv mutigen Vorstellung mit insgesamt 14 Torschüssen lobte Rapid-Trainer Robert Klauß vor allem die Ruhe im eigenen Ballbesitz vor hitziger Kulisse.

„Es war kein einfaches Spiel. Wir sind sehr glücklich aktuell. Wir sind auch mit der Art und Weise zufrieden, wie wir das Spiel gestaltet haben. In der ersten Halbzeit haben wir schon einige Situationen gut herausgespielt, das war wirklich gut von uns. In der zweiten hatten wir am Anfang Probleme, da ist Trabzon aufgekommen. Gegen Ende hatten wir nach dem 1:0 wieder mehr die Kontrolle. Es war generell ein sehr guter Auftritt von uns, wie wir umgegangen sind mit dem Gegner und der Atmosphäre. Man hat gemerkt, immer dann, wenn wir den Ball hatten, Kontrolle hatten, sind wir ruhiger geworden“, resümierte Klauß die Partie.

Klauß: „Glaube, dass die Chancen gleich sind“

Am kommenden Donnerstag (18 Uhr) geht Rapid mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel vor heimischer Kulisse. Cheftrainer Klauß zeigte sich mit Blick auf das Duell in Hütteldorf zuversichtlich.

„Es ist eine sehr gute Ausgangslage. Aber trotzdem glaube ich, dass die Chancen gleich sind. Wir haben aber schon gezeigt, was wir können, wir haben uns ein gutes Gefühl geholt fürs Rückspiel. Das ist sehr wichtig“, sagte der Rapid-Coach, dessen Truppe bislang alle fünf Pflichtspiele der noch jungen Saison gewinnen konnte.

Grgic: „Muss den Schädel hinhalten, auch wenn es wehtut“

Goldtorschütze Lukas Grgic sprach nach der Partie von einem verdienten Erfolg für die Grün-Weißen.

„Ich freue mich, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen konnte, wobei man sagen muss, dass es hochverdient war. Der Schuss war richtig scharf, ich habe überlegt, ob ich wegbleibe. Aber man muss den Schädel hinhalten, auch wenn es vielleicht wehtut. Wir hatten bessere Phasen und schlechtere. Die schlechteren haben wir überstanden, gut verteidigt. Aber der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, sagte Grgic im „ORF“.

Sollte Rapid die Hürde Trabzonspor überwinden, würde im Playoff entweder der portugiesische Klub SC Braga oder der Schweizer Super-League-Verein Servette Genf warten.

(APA/Red.)/Bild: GEPA