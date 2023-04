Klebrige Substanz: Star-Pitcher Scherzer zehn Spiele gesperrt

Pitcher Max Scherzer muss nach dem Wirbel um eine klebrige Substanz an seiner Hand und seinem Handschuh in der Major League Baseball (MLB) lange zuschauen. Die Liga sperrte den Starspieler der New York Mets nach den Vorfällen im Duell mit den Los Angeles Dodgers (5:3) für zehn Spiele. Der 38-Jährige bestritt die Vorwürfe vehement, er kann gegen das Urteil noch in Berufung gehen.

„Obwohl er bereits früher im Spiel verwarnt wurde, einschließlich der Aufforderung, die Ausrüstung zu wechseln, wurde festgestellt, dass Herr Scherzer vor dem Ende des vierten Innings gegen das Verbot von Fremdsubstanzen in den offiziellen Baseballregeln verstoßen hat“, teilte die MLB mit. Dieser Verdacht werde durch „relevante Videos und Berichte aus erster Hand“ vom Schiedsrichterteam gestützt.

Scherzer war am Mittwoch erst nach heftigen Diskussionen vom Feld gegangen. Denn er hatte nach eigener Aussage nur das von der Liga erlaubte Haftmittel Kolophonium verwendet. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich beim Leben meiner Kinder schwöre, dass ich nichts anderes benutze“, sagte er zum Gespräch mit den Unparteiischen.

„Sie haben meine Hand berührt und gesagt, sie sei klebrig. Ja, das war sie, wegen Schweiß und Kolophonium.“ Scherzer musste bereits im dritten Inning den Handschuh wechseln und unter Aufsicht eines MLB-Offiziellen die Wurfhand mit Alkohol abwaschen, im vierten Inning kam es zur Disqualifikation. „Ich müsste ein absoluter Idiot sein, um irgendetwas zu versuchen, wenn ich im vierten Inning zurückkomme“, so Scherzer.

Pitcher benutzen im Baseball Haftmittel, um besseren Grip beim Werfen zu haben. Dafür gibt es Richtlinien, auch Kolophonium darf nicht „exzessiv“ verwendet werden. Bei einem Regelverstoß ist eine automatische Zehn-Spiele-Sperre die Folge.

(SID)

Artikelbild: Imago