Kleines Teilnehmerfeld im Bormio-Abschlusstraining

Nur 23 der 44 Skirennläufer haben am Freitag auch noch das dritte Training für die Olympia-Abfahrt in Bormio am Samstag (11.30 Uhr) bestritten.

Neben Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni ließen auch die beiden Österreicher Stefan Babinsky und Raphael Haaser die dritte Übungsfahrt aus. Daniel Hemetsberger wagte sich, gezeichnet von seinem Sturz am Vortag, über die Piste. Er markierte die zweitschnellste Zeit (+1,68 Sek.) bei der Bestzeit des Kanadiers James „Jack“ Crawford.

Mit Ausnahme von Franzoni fuhren die Topfavoriten allesamt ein drittes Mal. Vincent Kriechmayr (+5,37), Marco Odermatt (+4,19), Franjo von Allmen (+2,84) und Dominik Paris (+8,37) probten noch einzelne Passagen. Hemetsberger, der am Donnerstag bei hohem Tempo gestürzt und in die Fangnetze gekracht war, berichtete trotz seiner Blessuren von einem überraschend guten Gefühl nach dem Einfahren. „Ich habe mir keine Schmerztabletten reingehauen, damit ich einmal alles spüre“, sagte Hemetsberger – laut seinem Teamkollegen Kriechmayr „ein Stier. Jeder weiß, dass der gut beieinander ist“.

(APA) Foto: Imago