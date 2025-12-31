Kletter-Ass Schubert trifft Zukunftsentscheidung

Der zweifache Olympiamedaillengewinner Jakob Schubert setzt seine Kletterkarriere bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles fort. Das gab der Tiroler an seinem 35. Geburtstag, den er am Silvestertag feierte, bekannt.

„Ich habe viel darüber nachgedacht, mein Geburtstag ist die perfekte Gelegenheit, diese Entscheidung zu verkünden. Sie ist über längere Zeit gereift, ich habe viel reflektiert. Ich will es noch einmal versuchen“, teilte Schubert mit.

In seiner Laufbahn gewann er bisher elf WM-Medaillen, sechs glänzen in Gold, zudem war er sieben Mal Gesamtweltcupsieger. Bei Olympia 2021 in Tokio (Kombination aus Vorstieg, Bouldern und Speed) und 2024 in Paris (Kombination aus Vorstieg und Bouldern) eroberte er jeweils Bronze.

In Los Angeles gibt es für jede Disziplin eine eigene Entscheidung. Das birgt einen großen Reiz für den Vorstieg-Spezialisten. „Ich habe das Gefühl, dass ich nach wie vor mit den Besten mithalten kann. Das große Ziel Los Angeles gibt mir die Motivation, hart zu arbeiten. Außerdem hoffe ich, dass ich vielleicht einige Leute aus meiner Generation damit motivieren kann, es ebenfalls zu versuchen.“

2025 war schwieriges Jahr

2025 kämpfte Schubert lange mit einer hartnäckigen Kapselverletzung im rechten Zeigefinger, er stieg erst im September in den Weltcup ein, wurde Fünfter in Koper. Bei der WM in Seoul schaute Rang sieben heraus. „Das letzte Jahr war schwierig, mit der hartnäckigen Verletzung und nicht den besten Ergebnissen. Es hat mir aber auch gezeigt, wie sehr ich das Klettern nach wie vor liebe. In mir brennt immer noch dasselbe Feuer wie vor zwanzig Jahren – und das braucht man, um auf allerhöchstem Niveau zu performen“, wurde Schubert in der Verbandsaussendung zitiert.

