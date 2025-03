Klinger-Schwestern bezwingen Olympiasiegerinnen

Die Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger stehen beim ersten Elite-Turnier der Pro-Tour-Saison nach einem Erfolg über die Olympiasiegerinnen vorzeitig in der K.o.-Phase. Die Steirerinnen bezwangen Ana Patrícia/Duda aus Brasilien in Playa del Carmen 2:1 (-19,13,8). „Das ist der absolute Hammer“, sagte Dorina Klinger, die mit ihrer Schwester am Samstag (03.00 MEZ) auf Monika Paulikiene/Aine Raupelyte (LTU) oder Chloe Loreen/Corinne Quiggle (USA) trifft.

Christoph Dressler und Philipp Waller zogen nach einem Sieg und einer Niederlage in der Zwischenrunde ein.

