Klinger-Schwestern in Mexiko im Viertelfinale

Die Schwestern Dorina und Ronja Klinger haben beim Pro-Tour-Turnier auf der Halbinsel Yucatan in Progreso in Mexiko mit drei Dreisatzsiegen das Viertelfinale erreicht. Das als Nummer drei gesetzte Duo spielt am Samstagabend (MEZ) gegen die US-Amerikanerinnen Kimberly Hildreth/Teegan Van Gunst um den Einzug ins Semifinale. Den haben bei Einsteig der ÖVV-Teams in die Tour 2025 auch ihre Landsleute Christoph Dressler/Philipp Waller im Blick.

Für die beiden ging es vorerst über die Zwischenrunde in das Achtelfinale, die dortige Hürde sind auch noch am Samstag die Chilenen Esteban und Marco Grimalt. Das junge ÖVV-Duo Timo Hammarberg/Tim Berger unterlag nach in der Gruppenphase bezogenen Niederlage und Sieg in der Zwischenrunde den Niederländern Ruben Peniga/Matthew Immers in drei Sätzen und belegte so Endrang 17. Julian Hörl/Moritz Pristauz, Alexander Horst/Laurenz Leitner, Laurenc Grössing/Mathias Seiser und Moritz Kindl/Paul Pascariuc waren am Mittwoch in der Qualifikation ausgeschieden.

Heuer neu auf der Pro Tour ist die Erweiterung des Teilnehmerfeldes bei Challenge- und Elite-Turnieren. In der zweithöchsten Kategorie sind es bei Frauen wie Männern im Hauptbewerb 32 Teams, in der Top-Kategorie 24. Auch die Preisgelder sind gestiegen.

(APA) Foto: Imago