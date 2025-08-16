Klingers als Pool-Dritte in Montreal-Zwischenrunde

Die Steirerinnen Dorina und Ronja Klinger haben in Montreal beim dortigen Elite-16-Turnier im Beach-Volleyball in der Gruppenphase mit einem Sieg und zwei Niederlagen bilanziert.

Das brachte sie in Pool C auf Rang drei sowie in die Zwischenrunde, in der es am (heutigen) Samstag) gegen die Deutschen Sandra Ittlinger/Ann-Lena Grüne um den Einzug ins Viertelfinale geht.

Christoph Dressler/Philipp Waller und Robin Seidl/Alexander Huber hatten die Qualifikation verpasst.

(APA) / Bild: GEPA