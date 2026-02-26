Klopp-Aus bei Red Bull? Mintzlaff reagiert

Jürgen Klopp steht einem Medienbericht zufolge vor dem Aus bei Red Bull. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff reagiert auf die Gerüchte.

Die Salzburger Nachrichten titeln am Donnerstag mit „Jürgen Klopp bei Red Bull vor dem Abschied?“. Steht der ehemalige Erfolgscoach wirklich vor dem frühzeitigen Aus?

Dem Bericht zufolge würde Red Bull Klopp keine Steine in den Weg legen, sollte er im Sommer wieder auf die Trainerbank zurückkehren wollen. Er könnte sich früher als gedacht von seiner Rolle als „Head of Global Soccer“ verabschieden.

Mintzlaff reagiert bei Sky auf Klopp-Gerüchte

Auf Sky Sport-Nachfrage reagiert Mintzlaff, Geschäftsführer bei Red Bull, wie folgt auf die Berichterstattung der Salzburger Nachrichten über Klopp: „Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil:

Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.“

Erfolge & Entwicklung (noch) überschaubar

Seit dem 1. Januar 2025 übt Klopp die Rolle des „Head of Global Soccer“ aus. Der 58-Jährige sollte die Red Bull-Teams wie Red Bull Salzburg (Österreich), RB Leipzig (Deutschland), New York (USA) und Bragantino (Brasilien) eigentlich zu großen Erfolgen und Titeln führen. Bislang sind die Erfolge aber überschaubar, die sportliche Entwicklung ausbaufähig – woraus der erste Bericht über eine mögliche vorzeitige Trennung entstanden ist.

Konzern-Boss Mintzlaff hat mit seinem Statement nun die Gerüchte dementiert. Klopps Vertrag bei Red Bull ist noch bis 2029 gültig.

