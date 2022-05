Klopp in England doppelt als „Manager der Saison“ ausgezeichnet

Jürgen Klopp wurde für seine Leistungen mit dem FC Liverpool in der kürzlich abgelaufenen Saison gleich doppelt mit dem „Manager of the Year“-Award ausgezeichnet.

Sowohl die englische Liga als auch die League Managers Association zeichneten Jürgen Klopp am Dienstagabend mit dem jeweiligen „Manager of the Season“-Award beziehungsweise der „Sir Alex Ferguson Throphy“ aus.

Klopp hat am kommenden Samstag die Chance das Triple mit den Red perfekt zu machen. Dann spielt der FC Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Zuvor holten Klopp und Co. bereits den FA Cup und den League Cup. Den Meistertitel verpasste Liverpool dagegen am vergangenen Sonntag in einem Herzschlagfinale knapp. Am Ende trennten Meister Manchester City und den LFC nur einen Punkt in der Tabelle.

(skysport.de) / Bild: Imago