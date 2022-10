Klopp: „KO-Phase in der Champions League ist niemals selbstverständlich“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool hat mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg bei Ajax Amsterdam die Teilnahme an der K.O.-Phase der UEFA Champions League fixiert. Trainer Jürgen Klopp am Sky-Mikro …

…über Darwin Nunez: „Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Darwin hat mit viel Herz gespielt, sowohl defensiv als auch offensiv. Seine Leistung hat mir sehr gut gefallen und vielleicht habe ich ihn sogar zu früh ausgetauscht.“

…über das Spiel: „Wir haben Ajax in 4-3-3 erwartet und so haben sie dann auch gespielt. Wir wollten Nunez auf dem Flügel haben, damit das Anlaufverhalten besser funktioniert. Dann haben wir ein paar Dinge umgestellt, das ist alles ganz normal. Ajax hat wie gewohnt mit sehr viel Energie gespielt. Sie sind ein tolles Fußballteam, treten immer mit einer Menge Leidenschaft auf und wir haben uns dann gefangen, angepasst und sind am Ende sehr zufrieden.“

…über das Erreichen der K.O.-Phase: „Ich nehme die K.o.-Phase in der Champions League niemals als selbstverständlich. Wir mussten sehr viel investieren, es waren schwierige Aufgaben dabei, die wir zu bewältigen hatten. Es ist natürlich gut für uns, gut für den Klub, es gibt uns ein starkes Gefühl, etwas Auftrieb und wir freuen uns.“