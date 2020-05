Klopp lobt Bundesliga-Neustart: “Die Spiele waren wirklich gut”

Die Geisterspiele der Bundesliga haben Jürgen Klopps Lust auf Fußball in England noch einmal verstärkt. “Die Spiele waren wirklich gut”, sagte der 52 Jahre alte Teammanager des FC Liverpool.

Demnach hat Klopp “super Tore, enge und klare Partien” und “richtigen Kampf” gesehen. Es gehe für viele Teams in Deutschland “um so ziemlich alles” – exakt so, wie es beim Restart in England sein werde.

