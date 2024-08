Klopp-Nachfolger Slot siegt bei Liverpool-Debüt

Teammanager Arne Slot hat ein erfolgreiches Debüt als Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool gefeiert.

Zum Premier-League-Auftakt gewannen die Reds am Samstag bei Aufsteiger Ipswich Town trotz leichter Anlaufschwierigkeiten verdient mit 2:0 (0:0). Der Niederländer Slot, der von Feyenoord Rotterdam gekommen war, hatte Klubikone Klopp beerbt, nachdem der Deutsche den Verein nach neun Jahren verlassen hatte.

Diogo Jota (60.) und Starstürmer Mohamed Salah (65.) schenkten ihrem neuen Coach mit ihren Toren den ersehnten Sieg zum Einstand. Slots Heim-Premiere folgt am Sonntag in einer Woche gegen den FC Brentford, das erste große Highlight ist am 1. September das Kracher-Duell beim Erzrivalen Manchester United.

(SID) / Bild: Imago