Klopp sieht Rot! Reds-Coach erklärt Ausraster und kritisiert Schiri

Der FC Liverpool hat sich im englischen Topspiel mit 1:0 gegen Manchester City durchgesetzt. Jürgen Klopp flog mit einer Roten Karte vom Platz. Anschließend äußerte er sich zu dieser und zum Unparteiischen.

Liverpool-Torhüter Alisson Becker schlägt nach einem Freistoß von Manchester City den Ball schnell und weit nach vorne. Mohamed Salah geht am Gegenspieler vorbei und schießt das entscheidende 1:0. Anfield und Trainer Klopp beben und die Stimmung ist emotional.

Emotionaler Ausraster nach nicht gegebenen Foul

Kurz vor Schluss wird Salah von seinem Gegenspieler zu Boden gerissen, doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm. Daraufhin stürmt Klopp in Richtung Linienrichter und schreit ihn später nochmal, als dieser an der Bank des FC Liverpool vorbeigeht. Kurz danach wirft der Schiedsrichter den Deutschen mit einer Roten Karte vom Platz.

Diese Entscheidung bezeichnete er im Anschluss als „am Ende wahrscheinlich verdient“, der Ärger über die Schiedsrichter-Entscheidung blieb aber. Der Unparteiische habe durch solche Entscheidungen Härte ins Spiel gebracht.

Perfektes Resultat

Dennoch stand am Ende der Sieg des FC Liverpool zu Buche. Klopp sprach von einem „perfekten Resultat“ und einer „wirklich, wirklich guten Leistung in einem unglaublich intensiven Spiel“. Sein Team habe gegen „das beste Team der Welt“ auf „einem unheimlich hohen Niveau über fast 99 Minuten verteidigt“, sagte Klopp: „Das war offensichtlich ganz groß für uns heute.“

Auch Torschütze Salah war nach dem Sieg sichtlich erleichtert. „Hoffentlich gibt uns das Selbstvertrauen“, so der Ägypter. In Sachen Meisterschaft drückte Salah aber auf die Bremse: „Wir müssen im Moment nicht an den Titel denken.“

