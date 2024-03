Klopp über strittige Elfer-Szene: „Das kann nicht die Erklärung sein“

Das Topspiel der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City findet keinen Sieger. Nach der Partie zeigte sich vor allem Jürgen Klopp begeistert! Er und Sky-Experte Hitzlsperger hätten Liverpool jedoch einen weiteren Elfmeter zugesprochen.

Jürgen Klopp (Trainer des FC Liverpool)…

…über das Spiel: „Ich hatte in den ersten zehn Minuten nichts zu genießen, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, ‚Ups, das könnte in die falsche Richtung gehen‘. Wir waren drin, wir wollten. City hat das super gemacht. (…) Aber danach schon, mehr und mehr. Die zweite Halbzeit war die beste, die wir je gegen Manchester City gespielt haben. So einfach ist das. Hätte ich das heute erwartet, dass wir die beste zweite Halbzeit spielen? Nö! Das wir gut sind, wusste ich. Dass wir so gut sind, war schon eine coole Erkenntnis, finde ich. So viele Dinge haben heute gepasst. Eine Mannschaftsleistung ist so häufig zusammengesetzt aus 15, 16, 17 Einzelleistungen. Und jede einzelne Leistung war heute außergewöhnlich. Es hat ein echt schönes Spiel ergeben. Heute waren wir einfach in charge. Wir haben in so vielen Momenten um die herumgespielt, wie ich es so noch nicht gesehen habe. Ich bin so happy mit so vielen Dingen. Natürlich kann Doku den reinschießen anstatt an den Pfosten. Aber wir haben auch Riesenchancen gehabt, haben die nicht genutzt und deshalb ist es ein Unentschieden. Ich freue mich extrem über die Leistung und das Ergebnis nehmen wir mit.“

„Das war ein Statement von uns. In London bei Arsenal werden die jetzt nicht, einen Tag nach dem Spiel, eine Kabinenfeier haben und sagen: ‚Guck mal, die beiden Blinden, die haben wir schon im Sack.‘ City wird nicht aufhören, wir werden nicht aufhören, Arsenal wird nicht aufhören und hinten dran sind auch noch welche. Da sind noch viele Punkte zu vergeben.“

…über die Szene zwischen Mac Allister und Doku, für die es keinen Elfmeter für Liverpool gab: „Das sah verdächtig nach einem richtigen Elfmeter aus. Direkt danach sagt mir jemand: ‚Aber wenn er den Ball gespielt hat.‘ Das kann nicht die Erklärung sein! Du kannst nicht einen Fuß so hochheben, dass du den Ball berührst und dann ist das der entscheidende Faktor. Möglicherweise wollen sie uns das so erklären, aber das funktioniert nicht. Aber es ist wurscht, wir können es ja nicht ändern. Was auch immer morgen passiert. Was auch immer besprochen wird. Das wird nichts am Ergebnis ändern. Deshalb ist es mir ehrlich gesagt auch jetzt schon ziemlich wurscht. Aber ich werde ja drauf angesprochen. Deshalb würde ich sagen: Ja, das war ein Elfmeter.“

…über seine zweite Garde, die regelmäßig die Verletzten vertreten muss: „Wir haben viele Verletzte, das haben wir schon häufiger gehabt. Aber die Jungs, die gespielt haben, die haben es dann nicht so auf den Platz gebracht. Und jetzt diese Jungs, die sind im positivsten aller Sinne auf Krawall gebürstet. Die wollen aus nichts ganz viel machen. Das ist eine coole Aufgabe, denen dabei unter die Arme zu greifen. Wenn wir die Einzelleistung durchgehen, dann ist das verrückt.“

…über das Verhältnis mit Pep Guardiola: „Das war ein kurzer Austausch mit Worten. Wir haben aber nicht über die Zukunft gesprochen. Wir respektieren uns gegenseitig brutal. Dass daraus so eine Geschichte gemacht wird. Ich weiß gar nicht, ob Arsene [Wenger] und Sir Alex [Ferguson] wirklich so spinnefeind waren oder ob man es im Rückblick so macht. Ich hab überhaupt kein Problem mit denen. Das ist eine ganz tolle Fußballmannschaft und gucke denen öfter zu, als denen wahrscheinlich lieb ist. Mit meiner Mannschaft sie heute so an den Haken zu kriegen, das fühlt sich schon gut an.“

Stefan Ortega (Torwart von Manchester City)…

…zum Spiel: „Es war ein spannendes, packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. [Das Remis] ist am Ende verdient. Klar, wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen. Um an Liverpool vorbeizuziehen, aber man muss hier auch erstmal bestehen. Das haben wir gut gemacht. Deshalb überwiegt die Freude über vielleicht zwei verlorene Punkte. (…) Wir haben es geschafft, dass Liverpool nicht noch weiter an uns vorbeizieht.“

…über seine unverhoffte Einwechslung: „Es ändert sich nichts großartig. Das Aufwärmen machen wir Torhüter alle gleich. Deshalb hat man eh schon alle Abläufe in sich gehabt. Es ist einfach die Aufgabe auf der Bank, sich mental so vorzubereiten, dass, wenn man gebraucht wird, auch da ist.“

Pep Guardiola (Trainer von Manchester City)…

…über Anfield: „Ich weiß, wie schwer es in Anfield ist. Aber Etihad ist auch schwierig. Liverpool hat da nie gewonnen. Alle sagen immer: ‚Oh, es ist so schwierig in Anfield.‘ Wir haben hier schon gewonnen. In acht Jahren haben sie es nicht geschafft. Das beweist, was für gute Konkurrenten beide Seiten sind. Wir hätten einen Sieg bevorzugt (…) aber so war es gut für alle.“

…über seine Beziehung zu Klopp: „Wir müssen uns nicht umarmen, um [unseren gegenseitigen Respekt] zu zeigen. Er verteidigt seinen Klub, ich meinen. Unsere Geschichte spricht für sich.“

Thomas Hitzlsperger (Sky-Experte)…

…zur diskussionswürdigen Szene kurz vor Ende der Partie: „Ein Indiz ist für mich immer, ob die Spieler sich beschweren. Kaum einer hat heftig protestiert. Ich verstehe nicht, warum Doku nicht beim ersten Aufspringen in den Ball geht. Er bringt sich in Schwierigkeiten. Kann man pfeifen. Doku darf sich nicht beschweren, wenn er gepfiffen wird. Mac Allister dreht sich ein Stück weit rein. Das sind aber alles Kleinigkeiten. Ich als Schiedsrichter hätte es gepfiffen. Es ist kein Skandal. Aber man kann das schon pfeifen.“

…über die Scharmützel von Trent Alexander-Arnold und Erling Haaland vor der Partie: „In der heutigen Zeit kommt das nicht mehr so häufig vor. Früher war das Gang und Gäbe. Die Trainer haben sich auch nicht richtig drauf eingelassen. Nur man hat bei Pep Guardiola am Ende ein bisschen gemerkt, als er gesagt hat, ‚Liverpool hat nie im Etihad gewonnen‘, diese Eitelkeit ist dann schon noch da. ‚Wir haben da gewonnen.‘ Quasi: ‚Jürgen Klopp hat nie bei uns gewonnen. Da spürt man schon, die Eitelkeit ist da.“

(skysport.de) / Bild: Imago