Klopp über Video-Training: Toll und schrecklich zugleich

Wegen der Coronakrise ruht in England der Spielbetrieb in der Premier League, das Training findet nicht zusammen auf den Platz statt, sondern Spieler und Trainer treffen sich online. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp ist begeistert von den technischen Möglichkeiten, doch er vermisst sein Team.

“Es ist einfach toll, wie das funktioniert”, sagte Klopp in einem Interview auf der Vereinshomepage der Reds über das virtuelle Training und die täglichen Videoschalten.

Er genieße den Moment, “in dem ich die Jungs wiedersehe und der alles verändert – für eine Minute, für eine Stunde, für zwei Stunden – egal wie lange die Einheiten dauern”, erklärte Klopp und gab einen Einblick, wie diese Meetings ablaufen und dass es sogar Strafen gibt.

