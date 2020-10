Klopp überrascht 11-jährigen Fan: “Kann ich dir ein Geheimnis verraten?”

via

Jürgen Klopp hat einen elfjährigen Liverpool-Fan mit einem Mut machenden Brief überrascht. Damit will der Trainer dem Jungen die Angst vor einem Schulwechsel nehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Klopp selbst zur Feder greift und Fans persönliche Nachrichten zukommen lässt. Diesmal hat der 53-Jährige auf den Brief eines elf Jahre alten Grundschülers geantwortet. Der Junge schrieb dem LFC-Coach von seiner Angst vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule.

Daraufhin versuchte Klopp es mit aufbauenden Worten. “Hallo Lewis, kann ich dir zuerst ein Geheimnis verraten? Auch ich werde nervös”, fängt der Brief laut der Zeitung Liverpool Echo an. Weiter: “Um ganz ehrlich zu sein, würde ich mir Sorgen machen, wenn ich nicht nervös würde, denn wenn das passiert, kann ich die Energie in etwas Positives verwandeln.”