Klopp überrascht krebskranken Liverpool-Fan mit bewegendem Brief

via

via Sky Sport Austria

In seiner Zeit als Trainer beim FC Liverpool hat Jürgen Klopp schon des Öfteren die Gelegenheit genutzt, Fans mit persönlichen Nachrichten Mut zu machen. Auch einem schwer an Krebs erkranktem Reds-Anhänger hat er einen bewegenden Brief geschrieben.

Was für eine rührende Geste von Jürgen Klopp: Der deutsche Erfolgstrainer hat wieder einmal sein großes Herz gezeigt. Der 54-Jährige hat einem Liverpool-Fan, der am vergangenen Samstag tragischerweise einem Krebsleiden erlag, während dessen Krebsbehandlung einen bewegenden Brief geschrieben.

“Mein Bruder bekam diesen Brief von Jürgen Klopp während seiner Krebsbehandlung. Was für ein Gentleman”, twitterte Andy, der Bruder des verstorbenen Reds-Anhängers, am Sonntag und veröffentlichte ein Foto der persönlichen Nachricht.