Klopp und Conte buhlen um Juwel von Ligue-1-Spitzenreiter

via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool soll an Sven Botman von LOSC Lille interessiert sein. Das berichtet die Daily Mail. Die Reds um Trainer Jürgen Klopp sollen den Verteidiger im November kontaktiert haben und wollen mit ihm die Verletzten Virgil van Dijk und Joe Gomez ersetzen.

Größter Konkurrent für den Premier-League-Klub soll Inter Mailand um Trainer Antonio Conte sein. Der italienische Klub soll laut dem Bericht schon eine erste Anfrage gestellt haben.

Botmann wechselte erst vor sechs Monaten für zehn Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Lille. Der französische Klub soll auf Grund von Corona bereit sein, den Verteidiger für 30 Millionen Euro zu verkaufen.

Für Lille hat der 20-Jährige in dieser Saison schon 22 Spiele bestritten. Damit hat er sowohl zur Tabellenführung in der Ligue 1, als auch zum Weiterkommen in der Europa League beigetragen.

(Red.)

Beitragsbild: Getty