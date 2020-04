Klopp verrät: Das war meine beste Verpflichtung als Reds-Coach

via

Im Kader des FC Liverpool tummeln sich zahlreiche Superstars. Trainer Jürgen Klopp zeigt sich aber besonders von einem Akteur begeistert, der für ihn auch gleichzeitig die beste “Verpflichtung” in seiner bisherigen Amtszeit war.

Nicht Virgil van Dijk, nicht Alisson Becker! “Es ist Trent (Alexander-Arnold, Anm. d. Red.). Wir mussten ihn zwar nicht kaufen, aber Pep Lijnders hat ihn zu mir gebracht”, verrät der 52-Jährige dem Pure Football Podcast seinen besten Transfer in seiner bisherigen Liverpool-Zeit.

Klopp-Assistent schwärmt von Alexander-Arnold

Der niederländische Assistenztrainer von Klopp redete auf den Ex-BVB-Coach ein, den jungen Alexander-Arnold bei den Profis zu testen und schwärmte dabei vor allem von dessen Vielseitigkeit. “Er spielte auf der Sechserposition für mich, aber auch als Außenverteidiger, auf dem rechten Flügel, auf dem linken Flügel.”

So kam es, dass Alexander-Arnold im Alter von gerade einmal 18 Jahren und 18 Tagen sein Profi-Debüt bei seinem Jugendklub feierte. Im Oktober 2016 lief der gebürtige Liverpooler in der 4. Runde des Ligapokals gegen Tottenham auf und spielte insgesamt 68 Minuten. Seine Premiere in der Premier League feierte der Defensiv-Akteur zwei Monate später, als er gegen den FC Middlesbrough für eine Minute ran durfte.

Klopp über Alexander-Arnold: “Machte Schritte, die unglaublich waren”

Allerdings sah Klopp noch eine Schwäche bei dem großen Reds-Talent. “Er war ein Kind und daher nicht fit genug – aber wir sahen sofort, dass fußballtechnisch keine Zweifel bestehen. Wir mussten daran arbeiten, aber dann machte er von selbst Schritte, die unglaublich waren.”

Mittlerweile bringt es der 21-Jährige in seiner Karriere auf 125 Pflichtspiele für die Reds. Dabei gelangen ihm sechs Tore und 34 Assists. Sein womöglich wichtigster gelang ihm dabei beim 4:0-Rückspielerfolg gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League, als er eine Ecke blitzschnell ausführte und sein Divock Origi zum Endstand und damit zum Finaleinzug einnetzte.

Am Ende stand für die Reds und Alexander-Arnold der Triumph in der Königsklasse – der bisherige Höhepunkt einer steilen Karriere.

