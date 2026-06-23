Klopp verrät: „Wollte Laimer zu Liverpool holen“

Jürgen Klopp enthüllte bei MagentaTV, dass er Konrad Laimer gerne zu den Reds geholt hätte: „Zu Laimer kann ich sagen: Bei mir würde er auf der Sechs spielen“, sagte er vor der Österreich-Niederlage gegen Argentinien.

„Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser. Aber dann ist er zu Bayern gegangen.“

Wann genau er sich um den Defensivallrounder der Münchner bemüht hat, ist offen. Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Bayern. Klopp war zwischen 2015 und 2024 als Trainer des LFC aktiv.