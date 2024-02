Auf Premier-League-Spitzenreiter Liverpool wartet beim Tabellendritten Arsenal ein richtungsweisendes Duell im Titelkampf.

Die Mannschaft des scheidenden Fußballtrainers Jürgen Klopp ist im Topspiel am Sonntag (ab 17 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) im Londoner Emirates Stadium zu Gast, mit einem Sieg könnten die „Reds“ den Vorsprung auf die „Gunners“ nach der 23. Runde auf acht Punkte ausbauen. Meister Manchester City hat bei einem ausgetragenen Spiel weniger ebenfalls fünf Zähler Rückstand.

Klopp muss eine Woche nach seinem angekündigten Rücktritt zum Saisonende aber möglicherweise auf Darwin Nunez verzichten. Der Angreifer aus Uruguay zog sich beim souveränen 4:1-Erfolg gegen Chelsea am Mittwoch eine Fuß-Blessur zu. „Ich weiß nicht, ob Darwin einsatzbereit ist, weil ihm nach 20 Minuten jemand auf den Fuß gestiegen ist und es sehr geschmerzt hat“, sagte der Deutsche am Freitag. Es sei zwar nichts gebrochen, betonte Klopp, aber man müsse abwarten, ob Nunez mit dem geschwollenen Fuß in den Fußballschuh komme.

Alexander-Arnold und Robertson vor Comeback gegen Arsenal

Torjäger Mohamed Salah ist nach seinem im Afrika Cup zugezogenen Riss in der Kniesehne noch nicht einsatzbereit, der Ägypter stieg allerdings wieder ins Lauftraining ein. Die beiden Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson sind wieder eine Option und könnten wieder ihre Ersatzspieler Conor Bradley und Joe Gomez ersetzen, die sich allerdings in Topform befinden. „Erstmals in dieser Saison haben wir das Luxusproblem, dass wir mehr Spieler auf verschiedenen Positionen zur Verfügung haben, als wir aufstellen können“, sagte Klopp.

Gute Erinnerungen hat Liverpool jedenfalls an das bisher letzte Duell mit Arsenal in London. In der dritten Runde des FA-Cups hatte sich die Klopp-Elf vor einem Monat mit 2:0 durchgesetzt. Die „Gunners“ von Trainer Mikel Arteta haben seitdem mit zwei Siegen gegen Crystal Palace (5:0) und bei Nottingham Forest (2:1) wieder Selbstvertrauen gesammelt. „Ich will auch das dritte Spiel in Serie gewinnen, besonders zuhause vor unseren Fans. Es ist wird außergewöhnliche Atmosphäre und das brauchen wir auch“, sagte Arteta. Gegen Liverpool ist ein Punktgewinn aber fast Pflicht, um nicht den ersten Premier-League-Titel seit 20 Jahren aus den Augen zu verlieren.

Klopp: „Wenn Arsenal uns schlägt, sind sie definitiv da“

Klopp glaubt aber nicht daran, dass das Spitzenspiel vorentscheidend für den Titelkampf ist. „Wenn Arsenal uns schlägt, sind sie definitiv da. Wenn nicht, fragen Sie andere Menschen“, sagte der 56-Jährige zu Reportern. „Aber es gibt noch so viele Spiele.“ Angesprochen auf ManCity gab es für Klopp nur eine Devise. „Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass man, wenn man bei City dabeibleiben will, besser alle Spiele gewinnt, weil sie das tun.“

Ein Comeback in der Startelf nach einer Fußverletzung wird indes Erling Haaland feiern. Der Torjäger von Manchester City wird am Montag (21.00) bei Brentford erstmals seit zwei Monaten von Beginn an stürmen, wie Trainer Pep Guadiola am Freitag bestätigte. „Alle sind fit, alle sind bereit.“ Jetzt komme die stressige Zeit mit der Champions League. Spanische Medienberichte, wonach der Ex-Salzburger Haaland unzufrieden sein sollte, konterte Guardiola. „Wir haben nicht das Gefühl, dass er unzufrieden ist. Vielleicht haben die spanischen Medien mehr Informationen als wir.“

(APA)/Bild: Imago