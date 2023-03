Klose: „Die Mannschaft lebt“

Der SCR Altach lief in der 20. Runde bei Austria Klagenfurt in eine 0:3-Pleite. „Es war, als hätte man den Stecker gezogen. Das war für mich nicht zu erklären“, sagte Altach-Trainer Miroslav Klose über die ersten 45 Minute in Klagenfurt.

In der Kabine sagte Klose zunächst nichts, wie er bei „Talk & Tore“ erklärte: „Ich habe die Spieler in der Halbzeit sprechen lassen. Ich habe bewusst nichts gesagt. Andreas Jungdal hat angefangen und es ist eine Diskussion entstanden.“ Ein gutes Signal laut Klose: „Dann ist das passiert, was ich erhofft habe. Was ich dann gesehen habe, stimmt mich zuversichtlich. Die Mannschaft lebt. Die Mannschaft wollte etwas gut machen und die zweite Hälfte hat mich sehr optimistisch gestimmt.“

Klose: „Ich habe in der ersten Hälfte viele Einzelspieler gesehen“