Klose mit Nürnberg weiter ohne Sieg – Heimpleite für Hertha

Der ehemalige Altach-Trainer Miroslav Klose muss mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Mit der Nullnummer gegen den SC Paderborn holte das Team des Weltmeisters von 2014 zwar den ersten Punkt im vierten Spiel, konnte den Negativtrend aber nicht stoppen und bleibt weiter Tabellenletzter.

Der FCN hatte im Max-Morlock-Stadion dabei gleich dreimal Glück, nicht die nächste Niederlage zu kassieren. Paderborns Raphael Obermair scheiterte an der Latte (35.), der VAR kassierte aufgrund einer Abseitsstellung im Vorfeld einen Strafstoß und eine Rote Karte gegen Nürnbergs Verteidiger Tim Janisch wieder ein (42.) – ebenso wie bei dem vermeintlichen Führungstreffer von SCP-Stürmer Steffen Tigges (52.).

Hertha-Fehlstart perfekt

Hertha BSC steckt nach einer bitteren Heimpleite im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga fest. Die Berliner unterlagen vor 60.000 Fans im Olympiastadion der SV Elversberg verdient mit 0:2 (0:1) und verharren ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz.

Startelf-Debütant Younes Ebnoutalib (5./59.) sorgte mit seinen Treffern für den dritten Saisonsieg der Gäste. Hertha blieb dagegen zum dritten Mal in Folge ohne Tor und liegt nach zwei Punkten aus vier Spielen weit hinter den Erwartungen zurück. Zu allem Überfluss sah Linus Gechter noch die Gelb-Rote Karte (77.).

