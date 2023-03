Klose reagiert emotional auf Gerland-Botschaft: „Er hat mich inspiriert diesen Job zu machen“

via

Altach-Trainer Miroslav Klose war heute bei „Talk und Tore“ zu Gast. Sein ehemaliger Trainer und Kollege beim FC Bayern, Hermann Gerland, hat Klose eine Video-Botschaft geschickt. Auf diese reagiert Klose emotional.

„Da bekomme ich feuchte Augen. Wir haben sehr gut und harmonisch zusammengearbeitet. Er hat mich inspiriert diesen Job zu machen“, sagte Klose über die deutsche Trainerlegende und fügte an: „Was der den Spielern mitgegeben hat, diese Ehrlichkeit, immer authentisch sein, der konnte sich nicht verstellen. Ich finde ihn fantastisch. Ich war so froh, dass ich an seiner Seite lernen durfte.“

Gerland über Klose: „Hat alle Fähigkeiten ein erstklassiger Trainer zu werden“