Klose über Fairplay: „Wollte immer mit gutem Beispiel vorangehen“

Altach-Trainer Miroslav Klose hat bei „Talk und Tore“ über Fairplay im Fußball gesprochen.

Vor etwa zehn Jahren sorgte der Deutsche für Aufsehen, als er in einem Serie-A-Spiel von Lazio Rom gegen SSC Napoli zugab, vor einem erzielten Treffer mit der Hand am Ball gewesen zu sein. „Wenn man in der Öffentlichkeit ist und so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann muss man mit gutem Beispiel vorangehen“, so der WM-Rekordtorschütze.

Klose ergänzte: „Warum soll ich nicht sagen, dass ich den Ball mit der Hand gespielt habe?“ Der Coach der Vorarlberger agierte in seiner Karriere meistens vorbildlich. Das hat einen Grund: „Mir geht es um die Kinder, die zuschauen.“

