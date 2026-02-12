Klose verlängert Vertrag beim 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg werden weiter zusammenarbeiten. Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag mit dem ehemaligen Altach-Coach verlängert. Die Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben.

Die Einigung zwischen Klose und dem Sportlichen Leiter des Fußball-Zweitligisten, Joti Chatzialexiou, hatte sich zwar lange abgezeichnet. Doch zuletzt zog sich die Einigung hin. Der bisherige Vertrag von Klose war noch bis zum Sommer datiert.

„Wir haben die Zeit genutzt, um Themen intern aufzuarbeiten und diese offen und konstruktiv zu besprechen. Dabei war die Richtung für Joti und mich immer dieselbe. Zusammen wollen wir den Club weiterentwickeln und nach vorne bringen. An unserem gemeinsamen Weg habe ich nie gezweifel“», erklärte Klose kurz vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Freitagabend.

Chatzialexiou betont das Vertrauen

Der Weltmeister von 2014 hat den Club nach einem schwierigen Saisonstart stabilisiert. Aktuell sind die Franken Tabellenzehnter. „Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen“, erklärte Chatzialexiou.

„Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind.“

(sport.sky.de/dpa) / Artikelbild: Imago