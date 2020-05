Klostermann verlängert vorzeitig bei RB Leipzig

via

via Sky Sport Austria

Ein Zeichen für die Zukunft: Lukas Klostermann verlängert seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig bis 2024. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Der Abwehrspielter bekennt sich damit langfristig zu den Roten Bullen. 2014 wechselte der heute 23-Jährige vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig.

“Absoluter Leistungsträger”

“Ich freue mich, dass ich bei RB Leipzig verlängert habe und somit nun über meine Zukunft Klarheit herrscht. Ich bin seit sechs Jahren in Leipzig, habe hier persönlich und sportlich eine tolle Entwicklung gemacht und blicke bislang mit dem Klub auf einen sehr erfolgreichen Weg zurück, der in Zukunft mit Sicherheit noch Potential für weitere Erfolge hat und von dem ich Teil sein möchte,” begründet Klostermann seine Verlängerung. “Ich fühle mich im Klub und in der Stadt sehr wohl, habe hier immer das Vertrauen bekommen und bin zum A-Nationalspieler geworden.”

Auch Sportdirektor Markus Krösche zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung. “Lukas gehört zu unseren absoluten Leistungsträgern und ist trotz seiner erst 23 Jahre auch schon ein sehr erfahrener Spieler, der in seiner bisherigen Zeit bei uns unglaubliche Entwicklungssprünge gemacht hat.”

Bild: Imago