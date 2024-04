Klosterneuburg Dukes als erstes Team im BSL-Halbfinale

Die Klosterneuburg Dukes sind als erstes Team ins Halbfinale der Basketball-Superliga der Männer aufgestiegen.

Der Grunddurchgangssieger aus Niederösterreich setzte sich am Donnerstag nach einer Aufholjagd gegen die Kapfenberg Bulls mit 90:85 (35:55) durch und entschied die „best of five“-Viertelfinalserie mit 3:0 für sich. UBSC Graz vergab gegen die Flyers Wels indes den ersten Matchball, die Oberösterreicher verkürzten in der Serie mit einem 90:68-Heimsieg auf 1:2.

Die Oberwart Gunners feierten mit einem knappen 65:63-Erfolg gegen die Gmunden Swans den zweiten Sieg hintereinander und haben am Samstag (19.00 Uhr) im Burgenland die Chance auf den Aufstieg. Die Gunners führten zeitweise mit einem Vorsprung von 14 Punkten, mussten am Ende aber noch zittern.

Die Traiskirchen Lions drehten die Serie gegen St. Pölten mit einem 73:68 vor heimischem Publikum und gingen ebenfalls mit 2:1 in Führung. Das vierte Duell steigt am Sonntag (17.00 Uhr) in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

