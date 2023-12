Klosterneuburg nach Sieg im Donauderby im Cup-Halbfinale

Die Klosterneuburg Dukes haben sich am Freitag dank eines 58:48-Sieges im Donauderby gegen BC Vienna das Ticket für das Baskteball-Cup-Halbfinale gesichert.

In diesem treffen die Niederösterreicher auf Wels, das in Kapfenberg mit 91:74 gewann. Ebenso erfolgreich ihr Viertelfinale bestritten Traiskirchen (77:69 gegen St. Pölten) und Graz (94:79 in Oberwart). Die beiden Semifinal-Partien finden bereits am 10. Dezember statt, das Endspiel steigt am 21. Jänner.

(APA)/Bild: GEPA