Klosterneuburg weiter makellos – Gunners bezwingen Graz

Die Klosterneuburg Dukes haben sich am Sonntag mit einem 87:76-Sieg bei BC Vienna in der Basketball-Bundesliga nach drei Runden alleinig an die Spitze gesetzt. Die als einziges Team noch unbesiegten Niederösterreicher entschieden in Wien nur das zweite Viertel für sich, das aber klar und damit spielentscheidend.

Oberwart setzte sich bei UBSC Graz 72:70 durch. Erste Verfolger der Klosterneuburger sind mit je zwei Punkten Rückstand Gmunden, Kapfenberg und Wels.

UBSC Graz – Oberwart Gunners 70:72 (38:34)

BC Vienna – Klosterneuburg Dukes 76:87 (33:50)

(APA)

Bild: GEPA