Klub-Ikone Yzerman nicht mehr General Manager in Detroit

Der österreichische Eishockeyprofi Marco Kasper bekommt bei den Detroit Red Wings einen neuen Chef.

Der Club der National Hockey League gab am Mittwoch bekannt, dass Clublegende Steve Yzerman als Vizepräsident und General Manager abgelöst wird. Yzerman spielte 22 Jahre für Detroit, war jahrelang Kapitän und führte die Red Wings zu drei Stanley-Cup-Siegen. Nach seinem Karriereende 2006 war er bis 2010 Vizepräsident, 2019 kehrte er als General Manager und Vizepräsident zurück.

Die Detroit Red Wings haben zehn Jahre in Folge die Playoffs verpasst. Kapitän Dylan Larkin, dessen Vertrag noch fünf Jahre läuft, hat nach der abgelaufenen Saison um einen Transfer gebeten, eine Lösung der Causa steht noch aus.