Klub-Rekord! Bellingham übertrifft Real-Legenden

Jude Bellingham hat aufgrund seines Torhungers eine Bestmarke von ehemaligen Real-Madrid-Legenden übertroffen. Der 20-jährige Brite trug sich auch am Sonntag beim 3:0-Erfolg bei Cadiz in die Schützenliste ein und hat damit in seinen ersten 15 Pflichtspielen für die „Königlichen“ 14 Mal getroffen. Das ist ein neuer Klub-Rekord. Cristiano Ronaldo sowie die mittlerweile verstorbenen Legenden Alfredo di Stefano und Pruden Sanchez hatten es jeweils auf 13 Tore gebracht.

Bellingham war im Sommer für eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro vom deutschen Topclub Borussia Dortmund gekommen. Dort hatte er in der vergangenen Saison in 42 Pflichtspielen 14 Mal getroffen. Diese Marke hat er bei seinem neuen Arbeitgeber schon Ende November erreicht. Der englische Teamspieler hält aktuell bei elf Toren in LaLiga, hinzu kommen drei Treffer in der Champions League. „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wie die anderen auch“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti.

Alaba gegen Napoli wieder ein Thema für die Startelf

Auf sein Team wartet am Mittwoch in der „Königsklasse“ das Heimspiel gegen Napoli. In dem könnte auch ÖFB-Star David Alaba wieder eine Rolle spielen, der gegen Cadiz nur auf der Bank saß. „Heute war die Frage, entweder Rüdiger oder Alaba. Nacho hat gut trainiert und immer seinen Beitrag geleistet. Ich habe Alaba eine Pause gegönnt, weil sie viel auf lange Bälle gesetzt haben und Rüdiger war uns da hilfreicher, weil er ein guter Kopfballspieler ist“, erläuterte Ancelotti. Seine drei Innenverteidiger würden ihre Sache sehr gut machen, Rüdiger werde er in den nächsten Spielen „vielleicht nicht“ einsetzen.

