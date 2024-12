Klub-WM: Salzburgs Spielplan und Austragungsorte im Überblick

Salzburg bekommt es bei der Klub-WM 2025 in Gruppe H mit Real Madrid, Al-Hilal und CF Pachuca zu tun. Das hat am Donnerstag die Auslosung in Miami ergeben.

Neben dem Duell mit den königlichen Stars David Alaba, Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Vinicius Jr könnten die Salzburger auch auf Superstar Neymar treffen, der aktuell bei Saudi-Klub Al-Hilal unter Vertrag steht. Mit CF Pachuca gesellt sich der älteste Fußballklub Mexikos zur Salzburger Gruppe hinzu.

Nun wurde am heutigen Samstag der Spielplan veröffentlicht.

Salzburgs Begegnungen im Überblick: