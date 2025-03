Champions-League-Achtelfinale: Mit diesen Aufstellungen starten Real und Atletico ins Madrid Derby um den Einzug ins Viertelfinale.

Im Rennen um den Einzug unter die besten Acht der Königsklasse kommt es zu einem echten Kracher-Duell: Real und Atletico duellieren sich im Madrider Derby um das Viertelfinale der Champions League.

Aufstellungen: Alaba gegen Atletico nur auf Real-Bank

ÖFB-Teamkapitän David Alaba steht bei den Königlichen nicht in der Startelf, sitzt zu Beginn nur auf der Bank. In der Innenverteidigung starten Raul Asencio und Antonio Rüdiger. Alaba stand zuletzt bei der Liga-Niederlage gegen Real Betis wieder in der Real-Startelf.

Das Derby scheint in dieser Spielzeit eine ausgeglichene Sache zu sein: Beide Ligaduelle der Madrider Klubs endeten in dieser Saison mit einem 1:1. Der Sieger des Achtelfinales trifft in der kommenden Runde auf den Sieger aus dem Duell PSV Eindhoven gegen Arsenal.

Das sind die Aufstellungen von Real und Atletico im Achtelfinale

Diese Startelf schickt Real auf das Feld

Mit dieser Mannschaft beginnt Altetico

Sabitzer startet für Dortmund

Im Parallelspiel zwischen Borussia Dortmund und OSC Lille ist ein weiterer ÖFB-Legionär in der Königsklasse im Einsatz. Marcel Sabitzer wird im Heimspiel gegen die Franzosen auch in der Startelf des BVB stehen.

Bild: Imago