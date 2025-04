Klub-WM: Schiris bekommen Bodycam – Acht-Sekunden-Regel für Goalies

Bei den Partien der Klub-WM in diesem Sommer sollen die Schiedsrichter im Rahmen eines Testlaufs eine Kamera am Körper tragen. Dies teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Dienstag mit.

Entsprechende Tests mit der sogenannten Bodycam hatten die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) erst Anfang März genehmigt.

Zeitspiel von Tormännern soll verhindert werden

„Wir glauben, dass dies eine gute Möglichkeit ist, den Zuschauern ein neues Erlebnis zu bieten, und zwar in Form von Bildern, die aus einer Perspektive aufgenommen werden, die es noch nie zuvor gab“, sagte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission. Dieser Versuch diene darüber hinaus „auch dem Schiedsrichter-Coaching“.

Zudem sollen die Referees die jüngsten IFAB-Änderungen mit Blick auf das Zeitspiel von Torhütern umsetzen. Wenn ein Keeper den Ball länger als acht Sekunden in den Händen hält, erhält das gegnerische Team eine Ecke. Die Schiedsrichter zeigen dabei mit der Hand einen Countdown von fünf Sekunden an.

Österreich wird bei dem Mega-Event (14. Juni bis 13. Juli) in den USA mit 32 Teams durch Red Bull Salzburg vertreten.

(SID/Red.)

Bild: Imago