Klub-WM: Vier Spiele Sperre für Boca-Profis Herrera und Figal

Saftige Strafen hat es für die beiden im ersten Gruppenspiel bei der Fußball-Klub-WM ausgeschlossenen Spieler der Boca Juniors gegeben.

Sowohl über Ander Herrera als auch über Nicolas Figal wurde eine Vier-Spiel-Sperre verhängt, wie ein Sprecher des argentinischen Topclubs am Mittwoch sagte. Boca wird gegen das Urteil berufen. Benfica Lissabons Andrea Belotti wurde nur für zwei Partien gesperrt. Das Duell der beiden Teams hatte am Montag in Miami 2:2 geendet.

(APA) Foto: Imago