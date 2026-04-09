Knall bei Red Bull! Enger Verstappen-Vertrauter vor Wechsel zu McLaren

Red Bull verliert eine nächste Schlüsselfigur! Gianpiero Lambiase wird den einstigen Dominator-Rennstall 2027 verlassen und sich McLaren anschließen. Das berichtet neben dem niederländischen Portal De Limburger auch RacingNews365.

Nach dem bislang sportlich schwierigen Jahr ist es der nächste Rückschlag für Max Verstappen, der seinen langjährigen Renningenieur an einen Konkurrenzrennstall verlieren wird. Bereits seit 2016 arbeiten Verstappen und Lambiase zusammen. Dabei gewann der Niederländer vier Weltmeistertitel.

McLaren setzt sich im Lambiase-Tauziehen gegen Aston Martin und Williams durch

Bei McLaren soll Lambiase einen sehr lukrativen Vertrag unterschrieben haben, der ihn mehrere Millionen Pfund einbringen wird. Wie De Limburger berichtet, hat sich McLaren im Tauziehen um Lambiase gegen Aston Martin und Williams durchgesetzt.

Der Wechsel fügt sich in ein größeres Muster ein, wonach McLaren systematisch Personal von Red Bull rekrutiert. Zuvor war Chefkonstrukteur Rob Marshall zum Team gestoßen, und auch Chefstratege Will Courtenay wechselte und fungiert nun als Sportdirektor.

Red Bull verliert weitere Schlüsselfigur

Bei Red Bull geht damit der Verlust von Schlüsselfiguren an die Konkurrenz ungehindert weiter. Neben den bereits genannten Personen verließ auch Star-Designer Adrian Newey Red Bull und heuerte bei Aston Martin an. Zudem haben auch Top-Berater Dr. Helmut Marko und Sportdirektor Jonathan Wheatley das Team bereits vor Monaten verlassen. Der ehemalige Teamchef Christian Horner wurde entlassen und durch Laurent Mekies ersetzt.

Sowohl Red Bull als auch McLaren lehnen derzeit eine Stellungnahme ab.

(sport.sky.de) / Bild: Imago