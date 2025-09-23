Knalleffekt! Sacramento verlässt LASK nach Differenzen mit Vereinsführung

Knalleffekt beim LASK! Nach Sky-Information soll Chefcoach Joao Sacramento nach Differenzen mit der Vereinsführung sein Amt niedergelegt haben.

Der Klub soll sich aus disziplinären Gründen von einem Mitglied des Trainerteams getrennt haben. Der Coach soll diese Entscheidung respektiert, aber aus Loyalität zum Kollegen nicht hingenommen haben.

Laut einem Bericht der „OÖN“ könnte Sacramento zu Jose Mourinho als Co-Trainer zurückkehren. Mourinho, erst seit fünf Tagen Trainer von SL Benfica, arbeitete bereits bei Tottenham Hotspur und der AS Roma mit Sacramento zusammen.

Trennung nach nur neun Pflichtspielen

Für den LASK kommt der Rücktritt trotz des schwachen Saisonstarts plötzlich. Erst am Sonntag feierte der LASK einen 2:0-Derbysieg gegen Blau-Weiß Linz. Insgesamt leitete der Portugiese nur neun Pflichtspiele als Trainer der Linzer. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

