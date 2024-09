Knappe Auftaktniederlage für Salzburg in CHL – KAC siegt

ICE-Meister RB Salzburg ist mit einer knappen Heimniederlage in die Champions Hockey League gestartet, die Bullen unterlagen dem schwedischen Titelanwärter Skellefteå 3:4 (0:1,2:2,1:1). Der KAC gewann hingegen sein erstes Match bei den Rouen Dragons am Freitag mit 4:2 (2:0,2:1,0:1). Die Klagenfurter bestreiten auch ihr zweites Match am Sonntag gegen Färjestad Karlstad auswärts, die Salzburger treten wieder daheim gegen Sönderjyske aus Dänemark an.

Skellefteå ging im Salzburger Volksgarten vor 2.000 Zuschauern in der achten Minute in Führung. Diese egalisierte Peter Schneider (25.) im Mitteldrittel in Überzahl, ein Powerplay-Doppelschlag der Schweden (27./28.) lenkte das Spiel wieder in die Richtung des Vorjahresfinalisten. Die Salzburger blieben aber dran, und Kapitän Thomas Raffl (32.) gelang ebenfalls in Überzahl das 2:3. Im Schlussabschnitt glich Lucas Thaler (44.) aus. Nachdem Salzburg zwei Überzahlmöglichkeiten nicht genutzt hatte, waren es die Schweden, denen in der 58. Minute der entscheidende Treffer zum 4:3 gelang. Im Vorjahr hatten die Salzburger die Auftaktpartie gegen Skellefteå noch 0:4 verloren.

Der KAC begann beim französischen Meister in Rouen vor 3.000 Fans mit Toren von Matt Fraser (4.) und Nick Petersen (11.) ideal. Im Mittelabschnitt erhöhte Senna Peeters (27.) im Powerplay sogar auf 3:0. Den Franzosen gelang postwendend der erste Treffer, kurz darauf erhöhte Johannes Bischofberger (28.) jedoch auf 4:1. Im letzten Abschnitt fiel nur noch ein Treffer, Rouen verkürzte auf 2:4 (44.).