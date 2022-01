Knappe Auftaktsiege für Guinea und Marokko beim Afrika Cup

via

via Sky Sport Austria

Zwei knappe 1:0 Siege für Guinea und Marokko gibt es am zweiten Tag des Afrika Cup in Kamerun.

In Gruppe B traf Guinea auf Außenseiter Malawi. In der 35. Minute schoss Issiaga Sylla das Goldtor nach Vorlage von José Kanté.

Das erste Spiel in Gruppe C gewann Mitfavorit Marokko im Duell gegen Ghana. 80 Minuten lang gestaltete sich die Partie sehr ereignisreich, jedoch ohne Torerfolg für beide Mannschaften. In der 83. Minute war Sofiane Boufal vom französischen Erstligisten Angers zur Stelle und schoss aus 10 Metern ins lange Eck.

Im Abendspiel trifft Afrika-Cup Debütant Komoren auf Gabun.

Bild: Imago