Knappe Niederlage für Raiders in Köln

Die Raiders Tirol haben auch ihr zweites Spiel in der European League of Football (ELF) knapp verloren. Der österreichische Champion musste sich am Samstag bei den Cologne Centurions in einer dramatischen Partie in Köln mit 46:49 geschlagen geben. Zum Auftakt waren die Raiders den Vienna Vikings mit 23:29 unterlegen. Die Wiener empfangen am Sonntag (15.00 Uhr) Frankfurt Galaxy und wollen mit einem Erfolg die Führung in der Central Conference verteidigen.

In einem Spiel mit mehreren Führungswechseln in der Schlussphase hatten die Raiders im vierten Viertel beim Stand von 46:41 den Sieg vor Augen, nachdem es aus Sicht der Tiroler bereits 0:19 sowie 14:33 gestanden ist. Kurz vor Schluss gelang den Kölnern allerdings noch der entscheidende Touchdown. „Wir müssen einfach disziplinierteren Football spielen. Wir haben es in der zweiten Hälfte gezeigt, aber es war ein so großer Rückstand zum Aufholen“, sagte Raiders-Quarterback Sean Shelton.

(APA) / Bild: GEPA