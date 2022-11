Knappe Niederlage für Wolverhampton gegen Brighton

Die Wolverhampton Wanderers haben am 15. Spieltag der Premier League erneut eine Niederlage kassiert. Gegen Brighton and Hove Albion gab es eine 2:3-Heimniederlage.

Adam Lallana brachte die Gäste bereits nach zehn Minuten in Führung. Goncalo Guedes (12.) und Ruben Neves (Elfmeter/35.) drehten das Spiel in der Folge aber zugunsten der „Wolves“. Kaoru Mitoma sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich (44.). Wolverhampton-Verteidiger Nelson Semedo sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glatt Rot (45. + 5). Nach der Halbzeitpause dauerte es bis zur 83. Minute, ehe eine Entscheidung in dem Spiel fiel. Pascal Gross entschied die Partie jedoch zugunsten der Gäste aus Brighton.

Bild: Imago