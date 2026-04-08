Knappe Niederlagen für Österreicher-Clubs in NHL

Die beiden österreichischen NHL-Legionäre haben am Dienstag mit ihren Clubs knappe Heimniederlagen bezogen.

Die Detroit Red Wings von Marco Kasper unterlagen den Columbus Blue Jackets im Duell zweier noch um das Play-off kämpfender Teams 3:4 nach Penaltyschießen. Liga-Schlusslicht Vancouver Canucks mit Marco Rossi musste sich den Vegas Golden Knights 1:2 beugen.

(APA) / Bild: Imago