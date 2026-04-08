Knappe Niederlagen für Österreicher-Clubs in NHL
Die beiden österreichischen NHL-Legionäre haben am Dienstag mit ihren Clubs knappe Heimniederlagen bezogen.
Die Detroit Red Wings von Marco Kasper unterlagen den Columbus Blue Jackets im Duell zweier noch um das Play-off kämpfender Teams 3:4 nach Penaltyschießen. Liga-Schlusslicht Vancouver Canucks mit Marco Rossi musste sich den Vegas Golden Knights 1:2 beugen.
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HIGHLIGHTS | Edmonton Oilers – Utah Mammoth 5:6 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | Seattle Kraken – Minnesota Wild 2:5 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Tamapa Bay Lighting – Ottawa Senators 2:6 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 4:3 SO | Regular Season
HIGHLIGHTS | Boston Bruins – Carolina Hurricanes 5:6 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 4:2 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Winnipeg Jets – Seattle Kraken 6:2 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Los Angeles Kings – Nashville Predators 3:2 SO | Regular Season
HIGHLIGHTS | Philadelphia Flyers – Boston Bruins 2:1 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 6:3 | Regular Season
(APA) / Bild: Imago