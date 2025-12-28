Knappe Pleite gegen Danso: Glasner & Palace unterliegen Spurs

Knappe Niederlage für Oliver Glasner und Crystal Palace gegen Tottenham Hotspur!

Trotz vieler Chancen unterliegen die „Eagles“ des österreichischen Coaches im Stadtduell mit 0:1. Für die Spurs spielte ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso, der früh verwarnt wurde, durch.

Glasner-Team trotz Dominanz unbelohnt

Tottenham fährt damit zum Ende eines auf nationaler Ebene enttäuschenden Jahres einen schmeichelhaften Sieg ein. Archie Gray (42.) erzielte kurz vor dem Seitenwechsel den Siegtreffer, zwei weitere Treffer durch Richarlison wurden jeweils wegen Abseits aberkannt. Ansonsten dominierte der FA-Cup-Sieger, einzig die Tore fielen trotz zahlreicher Chancen nicht. Nach der dritten Niederlage nacheinander fiel Crystal Palace auf Rang neun zurück, Tottenham verbesserte sich auf Platz elf.

Das zweite Match des Tages endete mit einem 1:1-Remis: Sunderland verpasst durch das Remis den Sprung auf Platz fünf, bleibt zu Hause aber ungeschlagen. Leeds kann den Vorsprung auf die Abstiegsränge etwas ausbauen. Dominic Calvert-Lewin sicherte seinem Team den Zähler, der Stürmer traf in der sechsten Partie in Folge. Seit fünf Spielen ist Leeds nun unbesiegt, West Ham United auf Rang 18 ist sieben Punkte entfernt.

(Red./SID.)

Beitragsbild: Imago.