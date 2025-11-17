Knappe Siege für Österreicher-Klubs in NHL

Die „Österreicher-Clubs“ Minnesota Wild und Detroit Red Wings haben in der National Hockey League (NHL) am Sonntag (Ortszeit) jeweils knappe Siege gefeiert.

Die Wild, bei denen Marco Rossi verletzungsbedingt derzeit ausfällt, besiegten daheim die Vegas Golden Knights 3:2 in der Overtime. Matchwinner war Kirill Kaprisow, der zehn Sekunden vor Ablauf der Verlängerung zuschlug. Die Red Wings mit Marco Kasper gewannen indes auswärts bei den New York Rangers 2:1.

In der Atlantic Division rückte Detroit mit 23 Punkten aus 19 Spielen auf den zweiten Platz hinter den Boston Bruins (24). Minnesota rangiert in der Central Division mit 22 Punkten aus 20 Matches auf Rang fünf.

(APA) / Bild: Imago